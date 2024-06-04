Ağaçlar küle döndü

Ağıllar-Altınova köyleri arasında bulunan arazide dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında çam, zeytin ve harnup ağaçları ile biçilmemiş arpa ve buğday küle döndü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra bölge halkının traktörleri, bölge belediyesi ile özel bir şirkete ait su tankerleriyle müdahale edilerek söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi içerisindeki çam, zeytin ve harnup ağaçları ile 20 dönüm biçilmemiş arpa ve 10 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.

Bir haftada 10 yangın çıktı

Öte yandan KKTC’de geçen hafta zararın bir milyon 104 bin 435 TL olduğu 10 yangın meydana geldi. PGM İtfaiye Müdürlüğü’nün 27 Mayıs-2 Haziran dönemini kapsayan raporuna göre, yangıların 4’ü Gazimağusa, 2’si Güzelyurt’ta yaşanırken birer yangın da İskele, Geçitkale, Dipkarpaz ve Vadili’de meydana geldi. Raporda yangınların muhtemel sebepleri “Elektrik kaynaklı kısa devre; söndürülmeden atılan sigara izmariti; kişi ya da kişiler tarafından yakma; elektrik trafosundan düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması; ocak üzerindeki tencerede unutulan yağın ısınıp alevlenmesi ve aracın fren balatalarının ısınarak alevlenmesi” olarak sıralandı.