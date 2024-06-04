İki Öğrencisine tacizde bulunan Öğretmen açığa alınıyor

Lefkoşa‘daki bir ortaokulda öğretmen olarak görev yapan 34 yaşındaki M.Y. “15 ve 16 yaşındaki iki öğrenciyi taciz ettiği” iddiasıyla tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi‘ne çıkarıldı.

“Cinsel Taciz” ve “Elektronik Haberleşme Yasası’nı İhlal” suçlamalarıyla 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının telefonunda yapılan incelemede eski öğrencilerinden 15 yaşındaki B.B ile cinsel içerikli yazışmaların bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının, öğrencisiyle olan konuşmasında konunun cinselliğe gelmesine engel olmadığının saptandığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca, özel ders verdiği 16 yaşındaki öğrenci ile aralarında geçen mesajlaşmalarda da cinsellikle ilgili kelimelerin geçtiğini kaydetti.

Zanlının öğrencilere herhangi bir fiziksel teması veya fiziksel tacizi bulunmadığını belirten polis, iki gönüllü ifadede de suçunu kabul ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açığa alınacağını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin gönüllü değil psikolojik baskı altında ve çok yorgun olduğu bir saatte ifadesinin alındığını savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının, 200 bin TL nakit teminat, 2 milyon TL şahsi kefalet ve KKTC vatandaşı iki kişinin 1’er milyon TL kefalet imzalaması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.