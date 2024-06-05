293 yıl hapse mahkum edildi

İstanbul- Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay'ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul’da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki süngerli odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.

Geçen yıl 24 Mayıs’ta ortaya çıkan olay sonrası polis, Şenay’ın sucu dükkanına baskın düzenledi.

Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.

Gözaltına alınan Şenay’ın telefonundan çok sayıda video çıktı.

4 çocuğun mağdur olarak yer aldığı iddianamede, zanlı hakkında her bir çocuk için 63 yıldan az olmamak üzere 331 yıla kadar hapis cezası istendi.

60 yaşındaki Metin Şenay için iki duruşmada karar çıktı.

Şenay 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Neler yaşanmıştı?

İstanbul Bağcılar’da 24 Mayıs 2023 günü okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.’yi aracına alan Metin Şenay, kendisine ait su dükkanına götürdüğü kız çocuğunu özel yalıtımlı odada alıkoyup taciz etmişti.

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanan Metin Şenay gözaltına alınırken ekipler iş yerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan üç ayrı bölme olduğunu fark etti.

"Ses yalııtmlı odada ölüm tehdidi"

Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu. Odanın duvarları çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.

Şenay'ın M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi.

Şenay’ın daha önce de istismar ettiği çok sayıda çocuğa ait görüntüleri kayıt altına aldığı ve bu görüntülerin bir kısmını şifreli bir hard diske aktardığı da belirlendi. Şenay’ın telefonundan yüzlerce video çıktı.

