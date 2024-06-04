6 yılda biter

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan kokain, hintkeneviri, MDMA, silah ve mermi ithal eden Kemal Saraç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığın, 120 gram kokain, 335 gram hintkeneviri, az miktarda MDMA, bir adet glock marka silah ve 53 mermi ithal etme suçundan 6 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi. Sanığın mahkum olduğu davaların 20 ile 10 yıl hapis cezaları öngördüğü belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın kokain, hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu ile silah ve mermi ithali suçlarından yargılandığını belirtti.

Yargıç, sanığın 2023 yılı Aralık ayında iki kez Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a Metehan Sınır Kapısından uyuşturucu ve silah ithal ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın işlediği kokain ithal suçunun 20 yıl, hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu ithal suçlarının ise 15 yıl hapis öngördüğünü ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın bu dava altında dikkate alınan ateşli silah ithal ve tasarrufu suçunun ise 10 yıl hapis cezasına öngördüğüne değindi.

Yargıç, sanığın uyuşturucuları ithal etmesindeki amacın ticari olduğunun ortada olduğuna vurgu yaptı. Uyuşturucu suçlarının yaygın ve toplum sağlını tehdit eden suçlar olduğunu kaydeden yargıç, bu tür suçları işleyenlere ibret verici, işlemek isteyenleri ise caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığın ithal ettiği kokainin en tehlikeli uyuşturucu türleri arasında bulunduğunu ifade ederek, “Eğer yakalanmasaydı birçok kişiyi zehirleyecekti” dedi. Yargıç, sanığın sabıkasız oluşunu ve suçunu kabul ederek, adaletin tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 6 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

