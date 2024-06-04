Motoru tutuştu

Lefkoşa -Girne anayolunun Ciklos mevkiinde, Eriz Çakıcı yönetimindeki PZ 964 plakalı buzluklu kamyon araçta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi şoför ve çevreden geçen sürücüler yaptı. Daha sonra olay yerinde giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü:

Polis açıklamasına göre, dün sabah 08.00 sıralarında çıkan yangın, Girne yönünde ilerlediği esnada muhtemelen motor bölümünde meydana gelen mekanik arızası nedeniyle meydana geldi. Yangın sonucunda aracın ön kısmı tamamen yanarak zarar gördü.