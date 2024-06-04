Evde panik yaşandı

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Dana Aoun ve Batool Charite’nin kullanımındaki dairede ocak üzerinde unutulan tencere yangına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, dün saat 15.00 sıralarında Kazım Salih Sokak’ta bulunan bir dairenin mutfak kısmında çıktı.

Yangında mutfak dolabı, dolap içerisindeki muhtelif eşyalar, bir aspiratör, oda içerisindeki elektrik aksamları ve üç perde kullanılmaz hale geldi.

Ayrıca mutfaktaki PVC pencere ile klima iç ünitesi ısıdan zarar gördü, evin salon ve mutfak duvarları çıkan dumandan islendi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının, faal durumdaki ocağın üzerinde unutulan tencerenin yüksek ısıdan alevlenmesiyle çıktığı düşünülüyor.