Türkiye’den getirmiş

Suna ERDEN

Cürümleri Önleme Şubesi, Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’de düzenlediği operasyon sonucu sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı içeren maddeler ele geçirdi,

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Sönmez ,10 Mart 2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Aydınköy’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Mehmet Gezer’in kullanımındaki EZ 464 plakalı araçta ve konu şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 25 gr tütün, bir adet tütün kağıdına sarılmış ucu yanık vaziyette sarma sigara ve üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet Raw marka tütün kağıdı, 2 adet kırık vaziyette parlement sigara, 2 adet yemek kaşığı, 2 adet çakmak tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Suçüstü tutuklandı

Polis zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu maddeyi Türkiye’den ithal ettiği itirafaında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gerek ifadeler ve teyit tekzip edilmesi gereken gönüllü ifade olduğunu belirterek ilk etapda zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.