Mahkemede yüzünü kapattı

Suna ERDEN

Dolandırıcılık suçları ile ilgili sık sık tutuklanan Erdi Konyalıoğlu, bu kez powerbank çaldığı iddiası ile tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Yeşildal zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun Lefkoşa'da meydana gelen "Sirkat" suçundan methalderolduğunu söyledi.

Polis zanlının 23 Şubat 2023 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gönyeli Lefkoşa'da faaliyet gösteren "Flytech" isimli Mağaza ya giderek powerbank (taşınabilir şarjer) Awei marka 20.000 Mah 1100 TL değerinde olan powerbank'i alıp kutusundan çıkarıp zimmetine aldıktan sonra para almak için dışarı çıkıp geri gelmeyerek sirkat ettiğini mahkemeye atardı.

Polis olayın şikayetinin 9 Mart 2023 tarihinde yapıldğını ve zanlının alınan derdest emri ile Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığnı söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ayrıca dükkandan alınan kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.