Kısa sürede kurtarıldı

Taşkent’te yürüyüş yapan erkek bir şahıs 30 metre derinliğindeki uçuruma düştü.

Kazazede Taşkent Doğa Parkı ekiplerinin ilk müdahalesi ve ardından itfaiyenin olay yerine ulaşmasıyla kurtarıldı. Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, yağışı havalarda özellikle yeşil otların üzerinin çok kaygan olabileceğini belirterek, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Elde edilen bilgilere göre; itfaiyenin 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'na ulaşan vatandaş, Taşkent bölgesinde bir kişinin kayarak uçurumdan düştüğünü bildirdi.

İtfaiye, bölgeye yakın olan Taşkent Doğa Parkı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Taşkent Doğa Parkı ekipleri, kısa sürede kazazedeye ulaştı.

Ekipler bir taraftan durumu hakkında gerekli bilgileri yetkililere iletirken diğer yandan da sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini bekledi. Uçurumdan yaklaşık 30 metre aşağıya düşen kişi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile beraber sedye ile ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan kazazedenin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dikkatli olalım

Olayla ilgili açıklama yapan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat şunları belirtti:

“ Lefkoşa itfaiye ekibinin pratik düşünerek bize ulaşması 5-10 dakika için bile olsa kazazedenin yanına varmamıza ve onunla konuşarak bir nebze olsun onu rahatlatmamıza ve sağlık ekipleri gelene kadar bilincini açık tutmamıza imkan sağladı.

Ardından sağlık ekipleri, itfaiye ve polis kısa sürede olay yerine gelip gerekli müdahaleleri yaptı.

Bu zamanlarda yerler, özellikle yeşil otların üzeri çok kaygan olabiliyor. Doğaya çıkılacağı zaman doğru ayakkabı seçimi ve basılan yerlere çok dikkat edilmesi şart. Lütfen gerekli önlemleri alalım ve çok dikkatli olalım.”