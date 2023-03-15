Hasan ucuz atlattı

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde meydana gelen kazada yoldan çıkan araç toprak sete çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucu sürücü Hasan Cuma Güler yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde gerçekleşti. Yönetimindeki KV 044 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Hasan Cuma Güler, anayolun 1-2'inci kilometreleri arasına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve toprak sete çarptı. Kontrolsüzce ilerleyen araç, ikinci kez başka bir toprak sete çarptıktan sonra devrilip tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Öte yandan Girne’de önceki gece 22.30 sıralarında Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Onursal Cem Korkut (E-29) 107 miligram alkollü içki tesiri altındayken trafik kazasına sebep oldu. Polis açıklamasına göre, yönetimindeki KK 843 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyreden Korkut, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının camına ve mağaza içerisinde bulunan masa ve sandalyelere çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Onursal Cem Korkut tutuklandı.