Satışa hazırdı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Gemikonağı’nda düzenlenen operasyonda satışa hazır paketlenmiş 30 gram hintkeneviri ele geçirildi, biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Sharon Barnete (K-19) ile Tafadzwa Raradza (E-25) dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktaran polis memuru, aldıkları ihbar üzerine 13 Mart 2023 tarihinde, Gemikonağı’nda, Sharon Barnete’nin kalmakta olduğu ikametgâha Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada, 30 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan bin 300 TL nakit paranın emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Tafadzwa Raradza’nın tespit edildiğini ve aynı gün yakalandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen maddenin Devlet Kimya Laboratuvarına, uyuşturucunun sarılı olduğu paketlerin parmak izi analizine gönderileceğini belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca aranan şahıslar olduğunu da söyleyerek, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.