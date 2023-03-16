14 kişi canından oldu

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından afet bölgelerini sel vurdu. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve birçok ilde etkili olan kuvvetli yağış sele neden olurken, ev ve iş yerleri ile çadırkentleri su bastı, onlarca araç da sele kapıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa’da ise 12 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Adıyaman-Çelikhan yolu üzerindeki Bulam-2 Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi.

Çay üzerinden ulaşımı sağlayan köprüdeki çökme nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde çalışma başlattı.

Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı. Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bebek sele kapıldı

Adıyaman’da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.



Yağışların etkisi sürecek

Meteoroloji, deprem bölgesinde cuma ve cumartesi günü tekrar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde cuma ve cumartesi günü tekrar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Şahbaz, AA muhabirine, deprem bölgesinin yağış durumu ile aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'daki duruma ilişkin bilgi verdi. Genel Müdürlük olarak bölgedeki yağışlara ilişkin bir gün önce turuncu kodla uyarıda bulunduklarını hatırlatan Şahbaz, akşam saatlerinden itibaren beklentileri doğrultusunda yağışların başladığını söyledi.

Çadırkent tahliye edilecek

Diyarbakır Valiliği de Silvan yolu üzerindeki çadırkentin beklenen yağış nedeniyle tahliye edilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Silvan yolu üzerindeki Çadır kentte barınan depremzede vatandaşlarımızın, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yerleştirilmeleri kararlaştırılmış olup, vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir." denildi.

AFAD'dan 5 il için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların bugün de etkili olacağını bildirdi.

