Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Yosun Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda bir kili 800 gram ağırlığında hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında Mehmet Yardımcı isimli şahıs tutuklandı.

Polisten alınan bilgiye göre; 13 Mart 2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, aldığı ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, düzenledikleri Yosun Operasyonu kapsamında, zanlı Mehmet Yardımcı’yı aracı içerisinde tespit etti.

Araçta yapılan arama sonucunda bir kilo 800 gram hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı.