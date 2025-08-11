Kutsal bir meslek

Başta yangın olmak üzere; trafik kazaları, sel, deprem, mahsur kalma ve kurtarma operasyonlarında görevler üstlenen itfaiyeciler, her ihbarın bir yaşamı kurtarabileceği bilinciyle hareket ediyor. “Ateş Savaşçıları” olarak adlandırılan itfaiyeciler, yaşanabilecek olaylara karşı her dakika ve her saniye hazır bekliyor. KKTC genelindeki 11 itfaiye şubesinde 13’ü kadın olmak üzere toplam 225 personel bulunurken,

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği’nde görev yapan itfaiyecilerin 24 saatlik görevlerini bir gün boyunca yerinde gözlemledi.

Lefkoşa ve bölgesine bağlı 35 yerleşim yerine, toplam 53 personelle hizmet veren Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Sanayi ve Çağlayan olmak üzere iki şubeden oluşuyor. Ayrıca Boğaz Karakolu’nda konuşlandırılmış bir ekip de var. Her vardiya 24 saat olmak üzere, şubelerde üç vardiya şeklinde görev yapıyorlar. İhbarların alındığı kontrol odasında ise sürekli ve kesintisiz şekilde personel bulunuyor.

Vardiya değişim saati 07.55…

Ekip, sabah saat 07.55’te önceki vardiyadaki arkadaşlarından görevi devraldıktan sonra işe koyuluyor.

Gün içerisinde ilk olarak itfaiye araçlarının bakım ve kontrolü yapılıyor. Araçlardaki teçhizatları da kontrol eden personel daha sonra araç-gereçlerin de bakımlarını gerçekleştiriyor. Kontrollerde aksaklık ve olumsuzluklar varsa ekip sorumlusu tarafından şube amirinin bilgisine getiriliyor. Yapılan kontrollerin ardından ekip, kısa bir mola veriyor. Molanın ardından, tüm araçların günlük temizliği ile şube binasının temizliğine koyuluyor.

Paça: Bu mesleği 37 yıldır severek yapıyorum

Lefkoşa İtfaiye Şubesi’nde görev yapan Şube Amiri Mustafa Paça, İtfaiye Çavuşu Göksal Evleksiz ve kadın itfaiye memuru Özden Tilki, meslek hayatlarında unutamadıkları anılarını TAK muhabiri ile paylaştı.

Lefkoşa İtfaiye Şubesi Amiri Mustafa Paça, bu mesleği 37 yıldır severek yaptığını belirterek,

her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta çıkan orman yangınlarına da değinen Paça, itfaiye servisleri olarak herhangi bir yardım talebine karşı her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Evleksiz: İtfaiyecilik kutsal bir meslek..

İtfaiye Çavuşu Göksal Evleksiz de, yaklaşık 22 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, itfaiyeciliğin “kutsal” bir meslek olduğunu ifade etti.

Unutamadığı bir anısını anlatan Evleksiz, “Mesleğe yeni başladığım yıllarda, Lefkoşa’da iki katlı bir evde yangın ihbarı almıştık. Olay yerine gittiğimizde, alevlerin kısa sürede salon ile mutfağı sardığını gördük. Zamanla yarışıyorduk. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp, yatak odasında mahsur kalan ev sakinlerini kurtararak, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye sevkini sağladık.” diye konuştu.

Tilki: Çocuğun sevinci bizleri de çok mutlu etmişti

İtfaiye teşkilatında 2 yıldır görev yapan kadın itfaiye memuru Özden Tilki de, “Bizler herkesin kaçtığı yere koşarak gidiyoruz” diyerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini kaydetti.

Mesleğe başladığı kısa zaman diliminde unutamadığı birçok anısının olduğunu dile getiren Tilki, “Küçük yaşlardaki bir çocuğun odasında kilitli kaldığı ihbarını aldık. Ardından harekete geçerek, kısa sürede olay yerine gittik. Olay yerine vardığımızda aile çok tedirgin ve endişeliydi. Pencereden içeriye girerek çocuğu kurtardık. Çocuk, bizi ve ailesini görünce çok mutlu olmuştu. Çocuğun sevinci bizleri de çok mutlu etmişti.” ifadelerine yer verdi.

Gürpınar: 5 yılda 3 bin 181 yangına, 5 bin 435 hususi olaya müdahale edildi

Öte yandan, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar da, bazı veriler paylaşarak, itfaiye ekiplerinin 5 yılda 3 bin 181 yangın vakasına müdahale ettiğini kaydetti.

Gürpınar, bu vakaların 1.398'i arazi, 625'i bina, 580'i motorlu araç, 41'i orman, 26'sı LPG ve 511'inin ise, elektrik, şömine, çöp bidonu, kümes gibi diğer türdeki yangınlar olduğunu ifade etti.

Gürpınar, ayrıca 5 yılda doğal afet, trafik kazası ile can kurtarma operasyonlarının yer aldığı 5 bin 435 hususi servis olayına da müdahale edildiğini belirtti.

İtfaiye Müdürlüğü’nün KKTC genelindeki 11 şubesinde 13’ü kadın olmak üzere toplam 225 personel personel bulunduğunu kaydeden Gürpınar, “Şube sayısı yaz aylarında 13’e yükseliyor. Girne Boğaz ile Çamlıbel Karakolu’nda yaz ayında çıkabilecek yangınlara karşı ekiplerimiz hazır bulunuyor.” dedi.

Gürpınar, itfaiye teşkilatının “arazöz, itfaiye su tankeri, merdivenli itfaiye aracı, yangınlara ilk müdahale aracı, arama ve kurtarma aracı, deprem arama kurtarma araçları ve sel baskınlarında su tahliyesi için kullanılan motopomplar” ile hizmet verdiğini dile getirdi.