Üç ay sonra başlayacak

Köyde yaşayanların kent merkezine günün belli saatlerinde daha rahat gidip gelebilmelerini, şehir için-deki toplu taşıma sisteminin ise çok daha erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “KKTC Top-lu Taşıma Master Planı”nın önümüzdeki üç ay sonunda uygulamaya konması hedefleniyor.

Yeni plana göre, elektronik ücret toplama sistemi getirilecek toplu taşımacılık her bölgede kurulacak kooperatifle yürütülecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Mayıs 2023'te imzalanan işbirliği pro-tokolü çerçevesinde hazırlanan “KKTC Toplu Taşıma Master Planı”nda veri toplama ve konuyla ilgili tarafların görüşlerin alınması aşamaları tamamlandı.

Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı, master planında bugüne kadar yapılan çalışma-lar, KKTC’nin toplu taşıma yapısı, sorunları ve master planda hedeflenen çözüm önerileri hakkında Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Düzce Belediyesi tarafından projenin hazırlanmasıyla ilgili görevlendirilen Bekir Ilıcalı, Türkiye’de 40’a yakın şehirde toplu taşımacılık konusunda çalışma yaptığını ve Mayıs 2023 itibarıyla da KKTC’de toplu taşıma master planının çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Projenin ilk aşamasının mevcut verilerin toplanması olduğunu işaret eden Ilıcalı, bu kapsamda şehirle-rin çekim noktaları, mevcut toplu taşıma yerleri, eğitim taşımacılığı, üniversitelerin yürüttüğü taşımacı-lık, şehirlerin imar planları gibi konularda veri topladıklarını söyledi.

Köylerde hiçbir şekilde toplu taşıma hizmeti yok

Bekir Ilıcalı, ülke genelinde üniversitelerin yaptığı taşımacılık da dâhil olmak üzere günlük 67 bin dola-yında toplu taşımacılık hareketliliği olduğuna dikkat çekti.

Bekir Ilıcalı, hazırladıkları proje kapsamında her bir şehrin köylerle olan bağlantılarını, şehir içerisindeki hatları, sefer saatlerini, otobüslerin seferini kaç dakikada tamamlayacağını, hangi güzergâhları/yolları izleyeceğini içeren bir hareket sefer işletim sistemini hazırladıklarını açıkladı.

Mevcut toplu taşımacılığın aynı zamanda halkın kolayca anlayıp, kullanabileceği bir yapıda olmadığını da işaret eden Ilıcalı, projenin hayata geçmesiyle köyde yaşayanların kent merkezine günün belli saat-lerinde daha rahat gidip gelebileceklerini, şehir içindeki toplu taşıma sisteminin ise çok daha erişilebilir olacağını ve her caddeden otobüslerin geçeceğini aktardı.

Elektronik ücret toplama sistemi getirilecek

Ilıcalı, proje kapsamında yeni bir uygulama olarak elektronik ücret toplama sistemi getirileceğini vur-gulayarak, “Bu kartlı sistemde sadece ulaşım ücreti toplanmayacak. Oluşturulan teknolojik altyapıyla tüm araçların hareketliliği, araç içerisindekilerin davranışları, aracın son durağa kadar gidip gitmediği, seferin ne kadar zamanda tamamlandığı ya da yolculukta bir aksama olup olmadığı bu dijital sistemde görülebilecek.” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanlığı’nın tüm öğrenci taşımacılığı için geçen yıl bir milyar iki yüz milyon lira ödediğine dikkat çeken Ilıcalı, projeye göre “İlkokullar aynen devam etmesi yanı sıra Eğitim Bakanlığı yeni oluşturulacak kartlı sisteme 350 milyon TL aktarmasıyla ortaokul ve lise öğrencilere ücretsiz kart verilecek. Bu saye-de Eğitim Bakanlığı yılda 700 milyon lira gibi bir tasarruf elde edecek.” dedi.

