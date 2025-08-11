Bölgeye renk kattı

Lefke Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali, önceki akşam Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı’nda renkli görüntüler eşliğinde başladı.

Müzik, sanat ve kültürel değerleri yaşatma amacıyla düzenlenen festivalin açılış gecesinde katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Alanı dolduran vatandaşlar, konserler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. Festival, Lefke ve çevre köylerden gelenlerin yoğun ilgisiyle geç saatlere kadar coşkulu bir şekilde sürdü. Festival kapsamında, bölge ve ülke kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaret edildi. Ayrıca dans gösterileri de festivale renk kattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da festivale katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Tatar etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi ve tüm üreticileri kutladı.

Doğancı’nın Lefke bölgesinin en büyük köyü olduğunu belirten Tatar, bölgede karpuz, narenciye ve patates gibi tarımsal ürünlerin başarıyla yetiştirildiğine işaret etti. Bu ürünlerin ülke ekonomisi açısından önemine dikkat çekti.

Geleneklerden yararlanarak tarım, ziraat ve hayvancılık alanlarında önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Tatar, bu faaliyetlerin turizm ve ihracat gibi ekonomik gelişmelere katkı sağladığını belirtti.

Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali, bu gece düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.

