100’den fazla ifade var

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülkleri üzerinde inşaat yaparak yabancılara satmakla suçlanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası sürerken, Rum basını yeni bir iddia ortaya attı.

Politis gazetesi “İtirazlar Davayı Geciktiriyor” başlıklı haberinde, 242 suçlamayla karşı karşıya olan

Aykut’un ortaya koyduğu birbirini izleyen prosedürlerin davayı geciktirdiğini yazdı.

Ağır cezada görülen davada henüz ilk iddia makamı tanıklarının ifade verdiğini ve bunların sayısının 100’ü geçmesinin beklendiğini kaydeden gazete, 75 yaşındaki Aykut’un serbest kalmak için “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının kendisine sağladığı her türlü imkanı kullandığını belirtti.

Gazete, aynı konuyla ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davalarla kıyaslandığında, Aykut davasının en ciddi ve büyük boyutlara sahip dava olduğunu yazdı.

En belirgin farkın, Aykut’un, 1974 öncesinde Kıbrıslı Rumlara ait arazilere satış amaçlı turistik komp-leksler inşa etmek suçlaması olduğunu kaydeden gazete, diğer davalardaki sanıkların ise KKTC’de gay-rimenkul satışı için reklam yapan emlakçılar olduğuna işaret etti.

Gazete, davanın seyrinde gecikmeler yaşandığını ileri süren Aykut ve avukatlarının, birbirini izleyen itirazlar ve ortaya koyduğu taleplerinin davanın gecikmesinin esas nedenleri olduğunu yazdı.

Aykut’un sağlık durumunun da mahkemeyi fazlasıyla meşgul ettiğini kaydeden gazete, davanın önü-müzdeki eylül ayında devam edeceğini ekledi.

Simon Aykut neden tutuklu…

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.



