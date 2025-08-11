Marmara’da hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi.

AFAD, depremin ardından toplam 20 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açıklamalarda bulunarak, 29 kişinin yaralandığını söyledi.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, enkaz altından kurtarılan bir vatandaşın hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerin 11 kilometre derinliğinde

AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Sındırgı'da çöken bir binanın enkazında kalan 5 kişiden 4'ü yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı. Bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afet müdahale planı devreye alındı

AFAD'den 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan son açıklamada

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: " Saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır.

Öte yandan AFAD, saat 21.27'de 4,1 büyüklüğünde artçı bir depremin daha meydana geldiğini kaydetti

16 kırsal mahallede yıkık bina tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ilk olarak arama-tarama faaliyetlerinin yapıldığını ve deprem etkilerinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, 7 mahallede bir yıkık ve bir ağır hasarlı bina bulunduğunu, yıkık binadan ilk etapta iki kişinin kendi imkânlarıyla çıktığını, arama kurtarma ekiplerinin ise dört kişiyi kurtardığını aktardı. Kurtarılanlardan 81 yaşındaki bir vatandaşın daha sonra yaşamını yitirdiğini ifade eden Yerlikaya, “İsterdik ki o da diğer üç vatandaşımız gibi hastanede olsun” dedi.

Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının söz konusu binada tamamlandığını, 16 kırsal mahallede yıkık bina tespit edildiğini bildirdi. Bu binalardan 12’sinin metruk, 4’ünde ise yaşam bulunduğunu, bu evlerdeki vatandaşların kendi imkânlarıyla kurtulduğunu söyledi. 61 kırsal mahallede ise bu yıkık binalar dışında herhangi bir yıkım olmadığını belirtti.

Depremde iki minarenin yıkıldığını açıklayan Yerlikaya, sabahın ilk ışıklarıyla ön hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade etti. Olayda 29 kişinin yaralandığını, bunlar arasında ağır yaralı bulunmadığını söyledi.

Yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti. Erdoğan, "(Balıkesir) İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

KKTC’den geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Türkiye’nin Balıkesir ilinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025, 09:40