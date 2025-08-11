Savaş uçakları gelecek

Rum basını, merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Amerikalı uzmanların, Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nün modernizasyon çalışmaları kapsamında iki kez keşif ziyareti gerçekleştirdi-ğini yazdı.

Fileleftheros gazetesine göre; çalışmalara ABD ile iş birliği içinde devam edilirken Mari’deki (Tatlısu) deniz üssünün de aynı süreçte modernize edilmesi planlanıyor.

Haberde, Rum Yönetimi’nin caydırıcılık kabiliyetini güçlendirme hedefinin bölgedeki jeopolitik gelişme-ler ve ülkenin üstlendiği rolle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Savunma ve güvenlik planlamaları-nın; mevcut altyapının güçlendirilmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve jeopolitik koşulların değerlendirilmesi esasına dayandığı ifade edildi.

Baf Hava Üssü’nün pisti genişletilecek

Rum Yönetimi’nin savunma ve güvenlik alanında belirlediği dört öncelik ekseni; Baf’taki hava üssü ile Mari’deki deniz üssünün modernizasyonu, yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Avrupa Birli-ği’nin “SAFE” (Avrupa İçin Güvenlik Eylemi) programına katılım olarak açıklandı.

Planlamalar çerçevesinde Baf Hava Üssü’nün pistinin genişletilerek daha fazla askeri uçağın iniş-kalkışına uygun hale getirilmesi, büyük bir hangar inşası ve modern bir iletişim merkezinin kurulması öngörülüyor. Üssün kullanımının insani misyonlar ve sivillerin tahliyesiyle bağlantılı olarak süreceği, askeri kullanımın ise Rum Yönetimi’nin onayına tabi olacağı vurgulandı.

Gazeteye göre, Amerikalı uzmanlar iki keşif ziyaretiyle planlamaları netleştirmeye başladı ve Rum Yö-netimi’nin belirlediği çerçeveyi kabul etti. Hava üssü Güney Kıbrıs’a ait olmaya devam edecek ve kimin, ne zaman kullanacağına Rum makamları karar verecek.

Mari Deniz Üssü’nün modernizasyonu için de planların tamamlandığı, maliyetin yaklaşık 220 milyon Euro olacağı ve finansman konusunda Avrupa Birliği ile Fransa’nın ilgisinin sürdüğü aktarıldı. Fran-sa’nın uzun süredir üs ile ilgilendiği, çalışmaların ise 2026’da başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.