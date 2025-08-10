Tümüne el konuldu

Rum polisi ve gümrük yetkilileri, Larnaka ve Baf havalimanlarında yaptıkları denetimlerde kaçak tütün ve sigara ele geçirdi. Haravgi gazetesi, polis ve gümrük makamlarının toplam 331 karton sigara ile sarma sigara yapımında kullanılan 11 kilo tütüne el koyduğunu bildirdi.

Öte yandan Alithia gazetesi, Pile köyü dışında “Mağusa bölgesi” sakini bir Kıbrıslı Rum’a ait van tipi araçta 600 şişe “Famous Grouse” marka viski ele geçirildiğini aktardı. Polis, 50 kutu halinde bulunan viskilere el koydu.

Gazete ayrıca Larnaka bölgesindeki suç olaylarına yenisinin eklendiğini belirtti. Oroklini’de yaşayan 25 yaşındaki bir kadına ait aracın, evinin önünde park halindeyken sabaha karşı ateş açıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede, aracın üzerine 5 mermi izine rastladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

