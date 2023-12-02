Ülkemiz adına çok üzücü

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı'ndan çıkış yapan yolcuların valizlerini açarak para ve kıymetli eşya çalmakla suçlanan yer hizmeti görevlisi Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve Ali Varan’la ilgili soruşturma genişletildi. Polis, zanlılardan Atıcı’nın evinde bulunan ziynet eşyası ve takıların 10 milyon lira değerinde olduğunu açıkladı.

Ercan havaalanı valiz yükleme yerinde kamera olmamasından cesaret alan zanlıların, takı olacağı düşüncesiyle özellikle kadın yolcuların valizlerini açtıkları belirtilirken, çok sayıda kişinin İstanbul ve Lefkoşa’daki polis müdürlüklerine başvurduğu ifade edildi. Polis, zanlılardan birinin ayda 23 bin TL maaş aldığını, ancak 10 günde 60 bin lira harcadığının belirlendiğine dikkat çekti.

Para, altın, eşya ne varsa çaldılar

Mahkemede olguları aktaran polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların ilk olarak, 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinden 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapan F.G.’ye ait bavuldan 20 bin TL çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde de yine ülkeden çıkış yapan E.Ö.’ye ait bavuldan 2 adet altın kolye, 2 adet altın künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, Diesel marka erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00.40’ta ise ülkeden çıkış yapan Ö.D.’ye ait bavuldan tek taş pırlanta yüzüğü, beş taş pırlanta yüzüğü, altın Versace zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri çaldıklarını belirtti. Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını; para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ikametgahında yapılan aramada birçok tablet, telefon kulaklığı, laptop,airpod gözlük, powerbank, elektronik sigara cihazı, saat ve birçok ziynet eşyası tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer 2 zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı.

Şikayet yağdı

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade aldıklarını söyledi.

Polis, olayın basında yer alması üzerine İstanbul’dan birçok kişinin TC Elçiliği aracılığı ile şikayetleri kendilerine ulaştırdığını belirtti.

Polis, Almanya’dan da 2 kişinin KKTC’ye gelerek, şikayetçi olduğunu açıkladı.

Değeri 10 milyon

Polis, mağdur sayısının tam olarak bilinmediğini, ilk etapta 4 kişinin, ardından 2 kişinin bizzat polise gelerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis memuru, başka şikayetçilerinde ülkeye geleceğini ve ifade vereceğini açıkladı.

Polis, zanlı Atıcı’nın evinde bulunan ziynet ve elektronik eşyaların değerinin ilk inceleme sonucu 10 milyon TL olduğunu açıkladı.

Güvenlik kamerası yok

Polis, zanlı Atıcı ile Halil Yalçınkaya’nın valizlerin uçağa alınmadan önceki son rampada çalıştığını, yükleme işlemi yapılmadan hırsızlık olayının gerçekleştiğini belirtti.

Polis, Yeni Ercan’da yükleme önceki son valiz işlemlerinin yapıldığı yerde kamera olmadığı açıkladı.

Tercihleri kadın valizleri

Polis, zanlı Atıcı’nın ifadesinde kaliteli olan bavulları, özellikle de ziynet eşyası bulunur diye kadınlara ait valizleri açtıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, Halil Yalçınkaya ve Ali Varan’ın, aylık maaşlarının üzerinde kumar oynadıklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis, Halil Yalçınkaya’nın 23 bin TL maaş aldığını, ancak tutuklanmadan önceki son 10 günde 60 bin TL harcadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca Halil Yalçınkaya’nın ikamet ettiği Yıldırım köyünde birkaç parça elektronik eşya sattığına dair bilgi aldıklarını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, pazartesi günü ülkeye yeni şikayetçilerin geleceğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Polisin talebinin ardından Halil Yalçınkaya ve Ali Varan’ın avukatı 7 günlük süreye itiraz etti.

Polis memuru, avukatın bir sorusu üzerine Yeni Ercan faaliyete geçtikten sonra birçok şikayet aldıklarını, ancak eşyaları çalınan insanların yurt dışına gitmesinden dolayı ileri işlem yapamadıklarını belirtti. Polis, 4 kişinin ise KKTC’ye gelerek, şahsen şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tespit edildiğini kaydetti.

Mahkeme, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.