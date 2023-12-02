7 gündür kayıp

Girne’ye bağlı Esentepe bölgesinde yaşayan Ukrayna vatandaşı Sergıı Bekh’den 7 gündür haber alınamıyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü Girne’deki işine gitmek için sabah saatlerinde evinden çıkan Bekh’in izine rastlanmadı.

Polis, Sergıı Bekh’nin 24 Kasım Cuma kullanımlıdaki BH 1370 OE plakalı Nissan marka aracı ile kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığını, 7 gündür kendisinden haber alınamadığını belirtti.

Polis, Sergıı Bekh’i görenlerin veya bilgisi olanların en yakın Polis merkezine bilgi vermelerini istedi.