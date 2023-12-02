Kefaletle serbest

Girne’ye bağlı Edremit’te Rus uyruklu kadının evine girip, 30 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan Stannislav Pshenichnyy dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının çaldığı tüm eşya ve paraların bulunduğu açıklanırken, soruşturma kapsamında ilk etapta tutuklanan Ekaterıina A. Golubeva’nın suçsuz olduğu anlaşıldı.

Polis, Stannislav Pshenichnyy’nin 24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında Edremit’te sakin V.P’ye ait (K-46) eve balkon camından girerek, bin 500 Dolar, bin TL ve 150 İngiliz Sterlini nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının nakit paraların yanı sıra 8 adet altın, zirkon, yakut, pırlanta ve elmas işlemeli yüzük, 2 çift altın küpe, 6 adet altın haç, bir adet Arient marka siyah renk kol saati, 3 adet arı desenli altın kolye ucu, bir adet üzerinde elmaslar bulunan beyaz altın zincir kolye, bir adet safirli altın zincir kolye, bir adet pembe altın bileklik, bir çift çivi şeklinde beyaz altın küpeler, bir adet üzeri elmaslı özel yapım kolye ve bir çift küpe takımı, 6 adet farklı uzunluklarda altın kolye takımı, bir adet zirkon taşlı gümüş haç, bir adet üzeri taşlı bileklik, bir adet kırmızı yakut taş, bir adet altın kolye ucu, altın kolye ucu olan 30 bin Dolar değerindeki takıları da çaldığını açıkladı. Polis, zanlının 27 Kasım 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, çalınan tüm emarelerin ve paraların bulunduğunu belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi, bir başka kefilin ise 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.