Kısıtlama yolda

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 13.20’de Kutlu Evren başkanlığında toplandı.

Toplantıda milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

İlk olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde tahtında “mülkiyet” ile ilgili konuşmak üzere söz aldı.

Erhürman, CTP milletvekillerinin uzun süredir mülkiyet ile ilgili sorunları sürekli gündeme getirdiğini söyleyerek, nüfus politikasının önemine işaret ettiklerini belirtti.

Mülkiyet ile ilgili dışarıdan çeşitli iddialar başladığını söyleyen Erhürman, “Bugün ülkedeki gazetelerin ön sayfasında bu konu var. Sanki bu konu ilk defa duyuldu” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde KKTC ile ilgili pek çok iddiaların gündeme geldiğini, meselenin İsrail üzerinden de anıldığını, Avrupa’da ise Ruslar, Güneyde ise İranlılar üzerinden konunun gündeme geldiğini söyleyen Erhürman, bunun dışında “kara para” konusunun da tartışıldığını belirtti.

Tüm sektörler üzerinde baskının başladığını söyleyen Erhürman, “Şimdi bu noktadan sonra ayıklayın pirincin taşını” dedi.

Erhürman, şu ana kadar Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuda hiçbir şey duyulmadığını, “çalışmalar yapıldığının söylendiğini” savundu.

Oğuz: Kısıtlamalara gidilecek

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların mal alımı ve emlakçılarla ilgili iki yasa tasarısının hazırlanmakta olduğunu belirtti.

Ülkenin geleceğini düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Oğuz, yabancıların mal alımı ile ilgili belli kısıtlamalara gidileceğini kaydetti.

Oğuz, sözleşmelerin sayılarının son 5 yılda arttığını, yabancılara mal izni için yaklaşık 14 bin Bakanlar Kurulu kararı çıktığını dile getirerek, yaklaşık beş binin koçana gittiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’ndan geçip koçana gitmeme noktasında sorun olduğunu yasa tasarısında koçana gitmeyenlerle ilgili iptal kararı alınacağını, yabancılar ve yabancı şirketlerle ilgili de kurallar geleceğini belirten Oğuz, yabancıların yap-sat konusunda faaliyetine yasak geleceğini kaydetti.

Oğuz, sözleşmelerle ilgili güvenlik sorunu da bulunduğunu, kime satıldığıyla ilgili sorun olduğunu, düzenlemelerin içinde bunun da yer alacağını ifade etti.

Çok sayıda mal alındığıyla ilgili duyumların olduğunu dile getiren Oğuz, bunun da düzenleneceğini kaydetti.

Oğuz, izinsiz ikametle ilgili sorunlar bulunduğunu, insan hakları çerçevesinde yargılanma hakları bulunduğunu bu prosedürün hızlanması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Nüfus sayımının yapılması gerektiğini dile getiren Oğuz, Mesarya’yada şirketlerin ilgisi olduğunu, tarım arazilerinin korunmasına yönelik ortak çalışma başlatıldığını, düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Barçın: Vatandaşa kök söktürüldü

Daha sonra güncel konuşmalar bölümünde ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Emekli Çalışanlardan Anayasaya aykırı alınan gelir vergisi” konusunda aldı.

Barçın, hükümetin uyguladığı vergi politikalarıyla vatandaşa “Kök söktürüldüğünü” savundu.

Pandemi döneminde yapılan bir yasa gücünde kararname ile Anayasa’ya aykırı bir uygulama yapıldığını savunan Barçın, kararnamenin vatandaşı yoksullaştırdığını belirtti.

Kararnamenin asgari ücret kadar bir emekli maaşı olan, bu para yetmediği için çalışan bir kişiden vergi alınmasını öngördüğünü savunan Barçın, bu kararnamenin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına değinen Barçın, istihdam korunmak isteniyorsa, geçim endeksi çerçevesinde bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da bu kararnamenin genç işsizlik oranın azaltılması ve pandemi koşulları nedeniyle çıktığını değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Barçın, bu konunun bütçe biter bitmez yeniden değerlendirilmesini talep ederek, bu durumun kayıt dışılığı artırdığını belirtti.

Barçın, vergi oranlarının yeterli olduğunu, sıkıntının vergi dilimleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

Berova: Kararın gerekçesi doğru

Maliye Bakanı Özdemir Berova, emekli olanların çalışması ve vergilendirilmesi ile ilgili konuların farklı ülkelerde de tartışıldığını dile getirerek, kararnamenin pandemi koşulları içinde yapıldığını, kararın gerekçesinin doğru olduğunu söyledi.

Berova, bugünün koşulları içinde konunun çalışılacağını, vergilerin inceleneceğini dile getirerek, bu tür çalışmaların teknik çalışmalar olduğunu kaydetti.

Berova, kararnamenin içeriği konusunda ilgili bürokratlara talimat vereceğini ve çalışma yapılacağını ifade etti.

Arabalara ÖTV geleceği konusunda da iddialar bulunduğunu dile getiren Berova, yeni bir vergi, ÖTV için çalışma olmadığını belirtti.

Meclis’te sağlıktaki sorunlar da tartışıldı

Meclis Genel Kurulu'nda, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, “Sağlıktaki ciddi sorunlar ve ilaç sorunları” konulu konuşma yaptı.

Ülkede ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Birinci, hükümet edenlerin bu sorunları çözebileceğine ümit kalmadığını kaydetti.

Ülkede ilaca erişimde sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Birinci, pandemi sürecinde tüm dünyada ilaç sorunu olduğunu fakat halen ilaç sorunu yaşanmasının doğru olmadığını belirtti.

"İlaç, eğitim ve sağlık sorunlarının devam edeceğini" söyleyen Birinci, nüfusu bilmeyen bir ülkenin çözüm üretemeyeceğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntılar içinde olan vatandaşın ilacı bulamaması halinde sıkıntıya girdiğini ve tedavilerinin aksadığını söyleyen Birinci, ülkede reçete soruşturması yaşanmaya başlamasından itibaren de sorunun arttığını kaydetti.

Doktorların tedavisini ilaç eksikliklerinden dolayı yapamadığını dile getiren Birinci, hastanelerde birçok ilacın bulunamamasının tedavilerin aksamasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

Sağlıkta tasarruf olamayacağını dile getiren Birinci, bütçeden daha çok ödenek ayrılması gerektiğini kaydetti.

İlaç takip sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Birinci, reçete soruşturması ile birlikte özel eczane ve özel hekimlerin çoğunun ekarte edildiğini belirtti.

Uzmanlık eğitimi gören asistanların ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken Birinci, bazı asistanların "adaletsiz" ödeneklerinin de düzeltilesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin depreme dayanıklılık konusunda bazı bölümlerin sıkıntılı olduğunu dile getiren Birinci, bu konuda ne yapıldığını sordu.

Hastanelerde altyapı sorunları olduğunu da söyleyen Birinci, temeli henüz atılmamış Lefkoşa hastanesinin 500 yataklı olarak yapılacağının söylendiğini ve bu konuda yatak kapasitesinin artırılıp artırılmayacağını ve ne zaman başlanacağını sordu.

Hematoloji uzmanının ocak ayında emekli olacak olmasından dolayı kanser hastalarının tedirgin olduğunu dile getiren Birinci, doktor planlamasının nasıl yapıldığını sordu.

Vatandaşın ilaç, sağlık hizmeti beklediğini dile getiren Birinci, "şov yapmayı bırakın iş yapın" dedi.

Dinçyürek: Veriye dayalı çalışma yapılıyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de söz alarak, göreve geldiği ilk gün ilaç alımı ile ilgili veriye dayalı çalışma yaptıklarını kaydetti.

Devletin tedarik edebildiği, edemediği tüm ilaçlar için veriye dayalı bilimsel ve güncel piyasa değerlerini dikkate alarak ek bütçe oluşturduklarını dile getiren Dinçyürek, herkesin ilaç ihtiyaçlarını karşılamanın da en temel görevlerinden biri olduğunu söyledi ve ek bütçenin geçmesi ile birlikte hızlı şekilde ilaç ihalesine çıkarak, alınan ilaçların İlaç Eczacılık Dairesine teslim edildiğini ve ileriki hafta sonu itibariyle tamamının daireye teslim edileceğini kaydetti.

Birinci ilaç teslimi devam ederken ikinci ilaç teslimi ihalesine çıktıklarını dile getiren Dinçyürek, birinci ihaleden alınan ilaçlar bitmeden ikinci ilaç alımının yapılacağını ve doğru planlama ve usule uygun alımlarla kesintisiz ilaç alımıyla bu ilaçların hastalara yetebileceğini belirtti.

İlaç Eczacılık Dairesinin pazartesi gününden itibaren otomasyona geçeceğini dile getiren Dinçyürek, ilaç eczacılık dairesinin zapturapt altına alınarak, giren ve çıkan ilaçların görüleceğini kaydetti.

Sağlıktaki bazı sıkıntıların çözüldüğünü, bazılarının da çözüm aşamasında olduğunu dile getiren Dinçyürek, sistemi kayıt altında tutmanın yollarını aradıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 27 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 09:52