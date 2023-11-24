Rum Yönetimi zorda

‘Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’ (ICIJ) tarafından “Cyprus Confidential” adıyla açıklanan raporda, Güney Kıbrıs’ın uzun yıllar Rus kara parasını akladığına ilişkin detayların yayınlanması, Avrupa Parlamentosu ve Rum Meclisi'nin ilgili komitesinde ele alındı.

Alithia gazetesi, “Kara Para Aklanması ve Yaptırımlar Konusunda Elimiz Kolumuz Bağlanacak” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Avrupa Parlamentosu’nun yaptırımların ihlal edilmesi konusunda daha güçlü kurallar talep edeceğini, Rum kesiminin ise mercek altında olduğunu yazdı.

Cyprus Confidential skandalıyla ilgili ifşaatların ardından Avrupa Birliği’nin dün akşam Güney Kıbrıs’ı kara para aklanması ve Rusya karşısındaki Avrupa yaptırımlara ilişkin Avrupa kanunlarının ihlal edilmesi konusunda “sanık sandalyesine oturttuğunu” yazan gazete, AP milletvekillerinin AB’nin genel olarak gangsterler için bir cennet haline geldiğine dair bir değerlendirmede bulunduklarını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu'nda dün akşamki toplantıda, ulusal makamların AB direktiflerine meydan okuyarak yasa dışı kişilerle iş birliğinde bulunduklarının görüldüğünün dile getirildiği belirtilirken, toplantıda AB’nin Rusya karşısındaki yaptırımların uygulanmasını güvenceye alacak; kara para aklanmasına karşı olarak ise buna yardımcı olanların elini kolunu bağlayacak güçlü kurallara ihtiyacı olduğunun vurgulandığı ifade edildi.

“Renew Europe” isimli grubun da “Cyprus Confidential” skandalıyla ilgili olarak AB’den önlemler talep ettiğini ve Güney Kıbrıs’la ilgili haberleri ciddi olarak nitelendirdiğini yazan gazete, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler ve Demokratlar siyasi grubunun açıklamasının da aynı çerçevede olduğunu belirtti.

Toplantıda yer alan Rum milletvekillerinin ise yaptıkları konuşmalarda, Rum kesiminin AB’yle iş birliğinde bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’ın itibarını zedeleyen olayların önlenmesi için bunu yapmaya devam edeceğini belirttiklerini ileten gazete, Cyprus Confidential araştırmasıyla ilgili Avrupa Parlamentosunda yapılan toplantının dün akşam tamamlandığını ve elde edilen bilgilere göre herhangi bir karar alınmadığını ifade etti.

Gazete, toplantıda herkes tarafından, ihlallerin durdurulması için daha güçlü kurallar uygulanması ve daha güçlü bir kurumsal çerçeve oluşturulmasının vurgulandığını da ekledi.