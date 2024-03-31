KKTC artık tanınmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Nisan’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini açıkladı.

Tatar, New York'ta BM Genel Merkezinde yapılacak görüşmede, tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadeleyi anlatacağını ve bu engellemelere son verilmesini isteyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, varlığı kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık tanınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmeye ilişkin açıklamaları Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar Mart Sergisi’nin açılışında yaptı.

Tatar, bir sergide yaptığı konuşmada, 5 Nisan’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmede tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadeleyi anlatacağını ve bu engellemelere son verilmesini isteyeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, varlığı kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık tanınması gerektiğini vurguladı.

