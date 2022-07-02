Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle yargılanarak 2 ay hapse mahkum edilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü (BRTK) Meryem Özkurt hakkındaki istinaf kararı dün açıklandı. Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin sanığa verdiği 2 aylık hapis cezasını onadı.

İstinafta hakkındaki karar değişmeyen Öztürk, 25 Temmuz’da tahliye olacak.

Yüksek Mahkeme yargıçları Beril Çağdal, Peri Hakkı ve Talat Usar'dan oluşan heyet huzurunda dün saat 9.30’da görülen istinaf duruşmasında karar açıklandı.

Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Meryem Özkurt ile ilgili 7 Haziran 2022 tarihli kararının hatalı olmadığına kanaat getirerek, cezanın uygulanmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

Yüksek Seçim Kurulu’nun şikâyeti üzerine (YSK), üzerine BRTK Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz 2021 tarihinde Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı.

Davanın, YSK’nın canlı yayın yapılmaması konusunda yazılı uyarısına rağmen Geçitköy'de gerçekleştirilen baraj açılış töreninin canlı yayınlanmasıyla ilgili olduğu belirtilmişti.

4 Ağustos 2021’de görülmeye başlanan dava kapsamında itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma yapılmıştı.

Özkurt, 7 Haziran 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan suçlu bulunmuştu.

Öztürk 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, avukatı karara itiraz için istinafa başvurmuştu. Savunmanın bu hamlesi üzerine iddia makamı da cezanın artırılması için istifana gitmişti. Tarafları 22 Haziran’da gerçekleştirilen duruşmada dinleyen mahkeme heyeti, davayı karar için ertelemişti.