Lastiği de patladı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde süratli seyreden aracın tekerleği patlayınca kaza kaçınılmaz oldu.

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden Onur Kırmızıay isimli sürücü Ortaköy bölgesinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçta ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.

Dikkatsiz ve süratliydi

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 03.30 sıralarında, Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Onur Kırmızıay, DT 202 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçta ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.

Olay yerine giden Lefkoşa Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın sürücünün kullanımındaki aracın arka sağ tekerleğinin hareket halindeyken patlaması nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.