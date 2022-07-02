Yara almadan kurtuldu

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında kiralık araçla seyreden 20 yaşındaki Kolade Joshua Oyedare, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Virajda hızını alamayan sürücünün yönetimindeki araç, yoldan çıkarak takla attı. Sürücü Kolade Joshua Oyedare kazayı yara almadan atlatırken, polis soruşturma başlattı.

Zanlıdan alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği alındığı öğrenildi.

Yoldan çıktı, takla attı

Polisten verilen bilgiye göre, kaza dün saat 16.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa anayolunun 2-3 kilometreleri arasında meydana geldi.

Sürücü Kolade Joshua Oyedare, yönetimindeki ZLN 779 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gitti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Zanlıdan alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği alındığı öğrenildi.