Roma’ya gidecekti

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıktan 20 dakika sonra tekrar çıkış yapmaya çalışırken 950 bin Euro nakit parayla yakalanan Cezayirli Ahmad Bensaidi hakkındaki soruşturma sürüyor.

İfadesinde Dubai’de bir şirket için çalıştığını, 950 bin Euro parayı İstanbul’a götürüp transit alanında İtalya’dan gelecek olan bir şahsa vereceğini söylediği öğrenilen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yağız Kol, zanlının 28 Haziran 2022 tarihinde saat 12.54 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Yağız Kol, zanlının aynı gün saat 13.15’te İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ve üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yapılan ilk soruşturmada zanlının farklı tarihlerde havalimanından giriş yapıp, kısa sürede çıkış yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntülerinin yanı sıra paranın kaynağının araştıracağını söyledi.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘para ve kambiyo yasasına aykırı hareket’ suçundan soruşturma yürütülen zanlının7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.