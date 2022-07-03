Fiyatlar da uygun

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği tarafından Gazimağusa’da kurulan Sanatçılar Çarşısı,

bölge halkının maharetlerini sergilemesini sağlıyor. Ev hanımlarının bütçesine katkı koyması ve sanatını sergilemesi amacıyla kurulan çarşıda hediyelik eşyaların yanı sıra bal, macun gibi doğal ürünler de bulunuyor.

Diyalog muhabirine açıklama yapan Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği Asbaşkanı Şerife Kasap, doğal taşlar, bileklikler ve anahtarlıklar gibi ürünlerin, yerli tatların satışa sunulduğunu söyledi.

Kasap, fiyatların 50 TL’den başladığını ve 100 ile 200 TL arasında seyrettiğini ifade etti. Kasap, “Ev hanımlar hem ürünlerini tanıtıyor hem de bütçelerine katkı koyuyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022, 02:10