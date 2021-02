KKTC için müthiş tanıtım ve turizmin önemi

Akşam yemeği için bir araya geldiğim Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni ve Direktörü Reşat Akar, çok önemli bir konudan söz ederek, bunun üzerinde durulması gerektiğine dikkat çekti.

105 yıl önce kurulan, merkezi Nem Jersey’de olan, 68 ülke ve 27 dilde 38 farklı baskısı bulunan dünyanın en ünlü dergisi olan Forbes dergisi son sayısında müthiş bir haberin anonsunu yaptı. Forbes’e göre; KKTC dünyanın en etkileyici sahil bölgeleri arasında diye başlayıp, özellikle Kıbrıs’ın sahil şeridindeki meskenlerin dünyada emsallerine göre en uygun fiyatla bulunabileceğini ve son yıllarda birçok ülkeden gelen ve emekli olmayı hayal eden ailelerin Mağusa İskele bölgesinde emlak aldıklarını yazdı.



Müthiş tanıtım

KKTC’de göreve başladığım 2004 yılından beri, her vesileyle turizm politikasının vazgeçilmezliğinin altını çizerdim. KKTC’nin tanıtımının önemini yıllarca söyleye söyleye boğazım kurudu. Bir grup turizmci olarak aşındırmadığımız kapı kalmadı ve bu işi bir elin parmaklarını geçmeyen meslektaşlarım ile yaptık maalesef… Sonunda rahmetli Başbakan İrsen Küçük bu işe destek verdi ve 2011’de Türkiye’de Kıbrıs yılı olarak ilan edildi. Tanıtımlara Gaziantep’te 50 kişilik bir kokteylle başlayıp, İstanbul’da hellim dağıtımları ve folklor ile bitirdik.



Bütçe yetersizliği…

KKTC’de bir adet vardır, ne zaman bir devlet dairesine gidip talepte bulunsanız kibarca ‘’Bu yıl bütçemiz yok, gelecek yıla bir proje hazırlayın değerlendirelim’’ derler. Bunu söyleyen turizm bakanları, hep iyi niyetlidirler, hep bir şey yapmak isterler ama bürokrasi adı altındaki tek dişi kalmış canavar buna izin vermez. Aslında KKTC’nin ana turizm kaynağı Türkiye’dir. Ama Türkiye’de yaşayan, Türkiye’ye seyahat eden kaç kişi vardır? Kaç kişi KKTC’yi gerçekten tanır? Ana vatanda her dönem KKTC tanıtımı için faaliyetler yapılıyordu. En son geçen sene Türkiye’nin önemli şehirlerinde o zamanki Başbakan Ersin Tatar ve eski turizm bakanı Ünal Üstel’ in çabalarıyla faaliyetler yapıldı. Ankara’da yapılan geniş katılımcıya sahip olan toplantıda Fuat Oktay’ın konuşmaları hakikaten dikkate değerdi.

Bir deyim vardır Türkiye’de eskilerin kullandığı ‘’kuvveden fiile çıkmak (düşünülen, tasarlanan şeyi gerçekleştirmek)’’diye. Bu bizim turizmdeki durumumuzu çok iyi anlatıyor.



Tanıtım nasıl yapılmalı?

Perşembe günü Lefkoşa’da KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın yaptıkları görüşmede bir konu çok dikkatimi çekti. Türkiye’de olduğu gibi Türkiye’de Turizm Tanıtımı ve Geliştirme Ajansının bir örneğinin KKTC’de kurulacağıdır. Tabi ki kurum olur ama içi nasıl doldurulacak. Partililerle mi yoksa gerçek turizmcilerle mi olacak, Türkiye’de olduğu gibi... Bu yazıyı yazarken Türkiye’nin durumunu inceledim ve sizleri de incelemeye davet ediyorum. Yönetim kurulu turizme yön veren liderlerden ve kanaat önderlerinden seçilmiş. Tabi bu ajansın görev yapabilmesi için siyasetten uzak, hedef ülkeleri seçerek ve doğru mecralara ışınlanarak tanıtımı yapılmalıdır. Yoksa bazen gazete ve basın mecralarına sırf destek olmak için ilan verip para harcarsak bir neticeye ulaşamayız. Dünyada eşi benzeri olmayan otellerinin kalitesi yüzlerce ülkeyi kıskandıracak tabiat güzellikleri barındıran bu cennet vatanımızı daha iyi anlatır, tanıtabilirsek sonunda kazanan misliyle biz oluruz.



Seyahat pasaportu

Turizmden gerçek pay almak isteyen dünyadaki 17 büyük ülke şu anda aşı pasaportlarını hazır hale getirmiş ve 2. doz aşıları biten vatandaşlarına pasaportlarını QR kodlu olarak veriyor. Biz ise resmini koyduğum kartı veriyoruz. Süratle sağlık bakanlığının bu pasaportları bastırıp ciddi bir şekilde sahiplerine dağıtması gerekmektedir. İkinci olayda yurt dışından gelecek aşı pasaportları olan vatandaşların karantinaya girmeden PCR testi ile ülkeye alınmaları konusu. Gelmeden önce PCR testi negatif çıkmış turistleri daha almaz isek sıkıntı büyük olacak.



Turizme hazır mıyız?

Geçtiğimiz yıl mart ayından beri dünya ciddi bir pandemi ile savaşıyor. Burada ilk mağdurlar sağlıkçılar, turizmciler ve esnaf… Mağduriyetleri çok küçük ölçekte devlet tarafında karşılansa da tabi ki yaraya merhem olamıyor. Şimdi biz buna bir noktalı virgül kayalım ve önümüze bakalım.

Gelecek turizm sezonuna ne kadar hazırlıklıyız? Haklı olarak diyeceksiniz ki nasıl hazırlanalım? Ne ile hazırlanalım? Nasıl personel istihdam edelim? Belli tüketim malzemelerini nasıl alalım? Acaba bu yıl nasıl geçecek? Bütün bu sorulara haklısınız diye cevap vereceğim. KKTC’nin ekonomisinin aslan payı turizm ve turizmi destekleyen onlarca sektördür. Dolayısı ile şimdiden, deneyimli turizm bakanımız Fikri Ataoğlu ve iyi niyetinden şüphe duymadığım ekonomi bakanlığımızın harekete geçmesi ve turizm otoriterleriyle birlikte ciddi uygulanabilir bir plan yapması gerekmektedir.

Editör

Funda OKTAY