Tepkiler etkili oldu

Ekonomik Örgütler Platformu’nun ve iş dünyasının Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararının ardından piyasada olan çeklere “karşılıksızdır” mührünün vurulmasının işletmelerin sonunu getireceğini belirterek, tepki gösterdi. Ekonomik örgütlerin ve iş dünyasının tepkileri olumlu sonuç verdi.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında dün yapılan toplantıda yetersiz bakiye-tekrar ibraz mührü basılmış ve veya ilk ibrazı yapılacak çekler için ikinci ibraz süresinin 27 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, işveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat’ta yapılması gereken Sosyal Sigorta prim ödemelerinin 18 Şubat’a kadar ötelenmesi de karara bağlandı.

Başbakan Ersan Saner, “ vatandaşın, iş insanlarını ve sektörlerin yaşadıkları tüm sorunları bildiklerini ve eldeki tüm imkanları kullanarak bunları aşmak için çalıştıklarını vurguladı.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında dün yapılan ve çeklerle sigorta primlerinin ele alındığı toplantıya, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarları Cengiz Çoli ile Özdemir Kalkan katıldılar., Kaynak: Çekler için ikinci ibraz süresi 27 güne çıkartıldı

Toplantıda şu kararlar alındı;

1-Poliçeler Yasası uyarınca “yetersiz bakiye-tekrar ibraz edilmesi’’ mührü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için daha önce 15 iş günü olup, 22 iş gününe çıkarılmış olan ikinci ibraz süresi 27 iş gününe çıkarılacaktır. Bu uygulamadan karşılıksız mührü basılmamış tüm çekler yararlanacaktır.

2- 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında(her iki tarih de dahil )ibraz edilecek çeklere ‘’yetersiz bakiye tekrar ibraz edilmesi’’ mührü yerine geçecek olan COVİD-19 mührü basılacaktır.

3-Bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmayacaktır.

4- İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat 2021 tarihinde yapılması gereken Sosyal Sigorta Prim Ödemeleri 18 Şubat 2021 tarihine ötelenmiştir.

Saner: Lütfen alınan kararlara uyalım

Başbakan Ersan Saner toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “ Kıbrıs Türk Halkı’nın el birliği ve Türkiye’nin desteği ile en az sıkıntı ile salgın sürecini geride bırakarak, çok daha iyi bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinden kimsesinin bir endişesi olmamasını” istedi.

Saner açıklamasına şöyle devam etti: Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle bizler de kısmi ve tam sokağa çıkma yasakları uygulamak durumunda kaldık. Hükümet olarak sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine ekonomi dünyamızda yaşanan sıkıntıların aşılması için yaptığımız çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın, sektörlerin yaşadıkları tüm sorunları iyi biliyoruz ve elimizdeki tüm imkanları kullanarak bunları aşmak için çalışıyoruz. Bizim için her vatandaşımız, her sektörümüz ve tüm kesimlerimiz aynı değerdedir, herkese en iyi hizmeti vermek başlıca görevimizdir. Halkımızla el birliği yaparak Türkiye’nin desteğini alarak bu süreci en az sıkıntı ile geride bırakarak, çok daha iyi bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Lütfen alınan kararlara ve salgınla mücadele için ortaya konulan kurallara uyalım.”

Ekonomik örgütler acil önlem talep etmişti

Ekonomik Örgütler Platformu ,Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararının ardından piyasada olan çeklere “karşılıksızdır” mührünün vurulmasının işletmelerin sonunu getireceğini belirtti ve bu konuda önlem alınmasını istemişti.

Ekonomik örgütler tarafından yapılan açıklamada, tüm sektörlerin kapalı olmasına karşın bankaların yarın açılacak olmasının işletmeleri çok büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağı hatırlatıldı. Açıklamada, hükümet yetkililerine çağrıda bulunularak, kapalı olunan süre içerisinde işletmelerin tahsilatlarını gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı dikkate alınması talep edilmişti.

Konuyla ilgili acil bir düzenlemeye gidilmesi, çeklerin üzerine “karşılıksız” mührünün vurulmaması, bunun “yerine Covid-19 nedeni ile yetersiz bakiye” işlemine tabi tutulması istenmişti.

Vadeli borçlu hesaplar ve kredi taksitlerinin yeniden yapılandırılmasına olanak verilmesini de talep eden Ekonomik Örgütler Platformu, bu işlemleri kolaylaştırmak bakımından devletin, 31 Mart tarihine kadarki süreci kapsayacak şekilde, vergi ve harçlarından feragat etmesinin gerekli olduğunu savunmuştu.