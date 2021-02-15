Büyük üzüntü yarattı

Kuzey Kıbrıs’ta dün ikisi Coronavirüs kaynaklı 3 can kaybı oldu. Covid-19 tanısıyla yaşamını yitirenlerin Emin Akyüz (67) ve Salih Yıldızsaray (58) olduğu belirtildi.

Muhammad Farhan Shahzad’ın ise Corona nedeniyle değil, böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Corona nedeniyle toplam can kaybı 19’a yükseldi.

Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının ise 17 olduğu açıklandı.

Yoğun bakımdaydı

Covid-19 tanısıyla yaşamını yitiren Salih Yıldızsaray, 2 Şubat 2021 tarihinden beri

Lefkoşa Devlet Hastanesi, Pandemi Yoğun Bakımda tedavi görüyordu.

Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardır taksicilik de yapan Yıldızsaray, Girne’nin tanınmış turizm rehberlerindendi.

14 gün direndi

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Emin Akyüz ise 31 Ocak 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanlığı, Akyüz’ün ayrıca hipertansiyon hastası olduğunu açıkladı. Uzun yıllar önce Türkiye’nin Midyat ilinden ülkeye gelen Akyüz, burada yaşamını sürdürüyordu.

Muhammad’in ölüm nedeni Corona değil

Covid-19 tanısıyla hastaneye başvuran Muhammad Farhan Shahzad’ın son iki testinin negatif çıktığı, ölüm nedeninin böbrek yetmezliği komplikasyonu olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “hastanın vefatı Covid-19 nedeniyle değil, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyon nedeniyle gerçekleşmiştir” denildi.

Son 24 saatte 5 bini aşkın test, 17 vaka

Bir günde 2 can kaybının yaşandığı ülkemizde son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı da 17 oldu. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 33 olduğunu, 16'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 55 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa bölgesinden olduğunu belirtti.

14 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Dün yapılan test sayısı 5033. dün saptanan pozitif vaka sayısı 17. Ülke dışından gelen vaka yok. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 1. Yerel vaka sayısı 16. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 55. dün kaybedilen hasta 2. Yapılan toplam test sayısı 472 145. Toplam vaka sayısı 3054. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 2338. Tedavisi devam eden vaka sayısı 696. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 153. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 532. Toplam kaybedilen hasta sayısı 19. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 11.

Güneyde bir can kaybı

Güney Kıbrıs’ta ise 35 bin 241 test yapıldı; 123 yeni vaka tespit edildi. 87 yaşındaki bir erkek ise hayatını kaybetti.