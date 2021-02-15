Bu kez ‘CureVac’ alacaklar

Güney Kıbrıs, Alman “CureVac” şirketinin Coronavirüs aşısında 250 bin doz sipariş verdi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; Güney Kıbrıs’ın Alman “CureVac” şirketinin Coronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 250 bin doz sipariş ettiğini yazdı.

Gazete, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) söz konusu aşı için ön değerlendirme sürecini başlattığını belirtirken söz konusu aşıların Güney Kıbrıs’a ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgiye ise yer vermedi.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere yer verdi.

Dün 49 yaşındaki bir kadının Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini aktaran gazete, hayatını kaybedenlerin sayısının 219’a yükseldiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 11:38