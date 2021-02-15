Bugün son gün

Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılarının yapılmasına dün de devam edildi. Aşılama nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf olan sağlık çalışanları, dün belirlenen merkezlerde ikinci dozlarını vurdurdu.

Geçtiğimiz cuma günü başlayan aşılama çalışmasının bugün sona ereceği belirtildi. İlk doz aşılarını Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde yaptıranların 2. doz aşılarını Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracakları kaydedildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde bugün yapılacak aşılamanın ise saat 13.00'te başlayacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2. doz aşı yaptıracak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde, belirtilen merkezlere gitmeleri gerekiyor.

Girne’de aşılama ve PCR testi çalışmaları sürüyor

Bu arada Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde (eski Belediye binası) devam eden Covid-19 1.doz ve 65 yaş üzeri aşı uygulamasında belediyenin Sosyal İşler Amirliği personelinin kayıt işlemlerinde ve düzenin sağlanmasında yardımcı olduğu kaydedildi. Ayrıca, sabah 9.00’da başlayan randevulu çalışma sistemi saat 14.00’te tamamlanırken, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi personelinin de aşı uygulamasını gerçekleştirdiği bildirildi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yeni liman yolundaki Belediyesi’ye ait Leymosun Kültür Evinde ise aynı çalışma sistemi ile kayıtların yapıldığı ve Sağlık Bakanlığı personelinin de PCR testlerini yaptığı bildirildi. Test çalışmalarını haftanın her günü (Cumartesi-Pazar dahil ) saat 8.00 -15.30 arasında yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1 Şubat’ta Sosyal Yaşam Merkezinde başlayan 65 yaş ve üzeri 1.doz aşı uygulamasından şimdiye dek 1094 kişinin yararlandığı ifade edildi. 3 Şubat’ta Leymosun Kültür Evinde Başlayan PCR test uygulamasından ise 2 bin 977 kişi yararlandığı bildirildi.