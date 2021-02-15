Sıkı önlemler devam edecek

Hüseyin ÇİÇEK-Onur ULAĞ

Vatandaşlar ikinci kez uygulanan ‘Tam kapanma’ kararına 14 Şubat Sevgililer Günü olmasına rağmen uyum sağladı. Fırınlar, eczaneler ve online satış yapılmasına izin verilen çiçekçiler hariç tüm sektörler kapalı bir gün geçirirken, vatandaşlar da sokağa çıkmayıp, yasağa uydu. İkinci doz aşılar yapılan sağlık çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olurken, denetim yapan polis ve sağlık çalışanlarının dışında kimse dışarı çıkmadı.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan son kararlara göre; önümüzdeki pazar günü de tam kapanma olacak ve eczane ile fırın dışında tüm işletmeler faaliyetlerini durduracak. Eczaneler 15.30’a, marketler ise 18.00’e kadar çalışacak. Bankalar bugünden itibaren açılacak, restoranlar 11.00-21.00 saatleri arasında paket servisi ve online satış yapabilecek.

Önlemler 22 Şubat’a kadar uzatıldı

Bakanlar Kurulu, önceki gün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını değerlendirdiği toplantının ardından, ülke genelinde 5 Şubat’ta uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı uygulamasını, 22 Şubat Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar uzatma kararı aldı.

Buna göre; ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 15 Şubat sabah saat 05.00 ile 22 Şubat sabah saat 05.00 arasında geçerli olacak.

Bankalar açılıyor

Ülke genelinde elzem hizmetler dışındaki hizmetler kapalı olmaya devam edecek, ancak bugünden itibaren bankalar açılacak; 11.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve internet üzerinden yapılan alış veriş hizmeti verilmeye başlayacak.

İlçeler arası giriş çıkış yasağı devam edecek

İlçeler arası giriş çıkış yasağı ile pazar günlerdeki kısıtlamalar ise devam ediyor. Dün olduğu gibi

22 Şubat’ta da nöbetçi eczane ve fırınlar dışındaki tüm sektörler kapalı olacak.

İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerini sürdürecek.

KKTC’de ikamet edip, Güney Kıbrıs’ta okuyan öğrencilerden online devam edemeyecek olanlarla mezuniyetleri amacıyla yapılacak sınavlara katılması gereken 7. Sınıf öğrencileri haftada bir PCR testi yaptırmak koşuluyla okullarına gidebilecek.

Okullar 28 Şubat’a kadar online

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimler (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) 28 Şubat’a kadar online devam edecek.

Özel eğitim merkezlerinde de hizmetler durduruldu. Açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecek.

Güney Kıbrıs’ta okuyan öğrenciler

Sokağa çıkma yasağından dolayı Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrencilerin geçişine izin verilmeyecek ancak eğitimlerine online devam edemeyecek ve mezuniyetleri amacıyla yapılacak sınavlara katılması gereken 7. Sınıf öğrencilerinin, toplu taşıma ile okullarına gidip gelmeleri kaydıyla, karantina uygulaması olmaksızın günübirlik Güney Kıbrıs’a geçiş yapmalarına imkan sağlanacak.

Eğitim amacı ile geçiş yapacak 7. Sınıf öğrencileri her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecekler. Öğrencilerin velileri geçiş yapamayacak.

Eczanelerin çalışma saatleri

Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan toplam eczaneler iki gruba ayrılarak 08.00-15.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacak.

Üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczaneler normal çalışmalarına devam edecek. Ayrıca tüm ilçelerde saat 15.30’dan sonra hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı Eczacılar Birliği tarafından düzenlenecektir. Ecza depoları ise saat 11.00-15.00 arasında hizmet verebilecek.

Marketler 08.00-18.00 arası açık

Benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler 08.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Marketlerde cafe, restoran, çocuk oyun alanları kapalı olacak.

Gıda ve açık olması uygun görülen diğer işletme tedarikçilerden mal dağıtanlar 18.00’den sonra ertesi gün saat 12.00 saatleri içerisinde; sipariş alan tedarikçiler mesai saatleri içerisinde; rafçılar ise marketlerin kapalı olduğu sürede işletmeler ile istişare ederek tedarik yapabilecek.

Kargo hizmeti veren şirketlerin, yurt içi ve dışındaki kargo hizmetleri devam edecek. Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacak.

Devlet Su İşlerinin sürdürdüğü çalışma ve yatırımlar (su tüneli, arıtma vb.) kesintisiz devam edecek.

Cenaze törenlerine sadece birinci derece yakınlar katılabilecek.

Güney Kıbrıs’ta çalışanlar

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişleri karantinaya tabii olmaya devam ediyor. Bu kişilerin geçişlerinde son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonucu aranacak.

Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişiler geçişlerinde karantinaya tabii olacak.