KKTC İnsan Hakları Derneği Töre'yi ziyaret etti

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin kendi göbeğini kendi kesmesi gerektiğini bunun da ancak Anavatan Türkiye ile birlikte milli devlete sahip çıkarak gerçekleşebileceğini söyledi.

Başkan Töre, Gazze’de çocukların, kadınların ve sivillerin şu dakika da bile bombalar altında hayatını kaybettiğini ifade ederek, “insan hakları çiğneniyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği İsrail’in yanında yer alıyor” dedi.

Başkan Töre, Gazze’de zulümün devam ettiğini ancak BM’nin bırakın karar almayı toplantı bile yapamadığını kaydetti.

Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ve 2. Barış Harekatı’nın hemen 3’üncü gününde BMGK’nin toplanarak ateşkes kararı aldığını Türkiye’nin de buna uyduğunu anımsatarak, “Aynı BM bugün ateşkes çağrısı bile yapamıyor bu iki yüzlülüğü halkımızın takdirine sunuyoruz” diye konuştu.

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmazışık da, Kıbrıslı Rumları 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti olarak temsiliyeti ve hükümeti olarak kabul edilmesine onay vermediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “bu gasp statüsüne son verilmesi” yönünde BM nezdinde adım atmaya davet eden Yılmazışık, BM ve AB’ye çağrı yaparak KKTC’yi tanımalarını istedi.

Konuşmaların ardından İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmazışık, Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye plaket takdiminde bulundu.