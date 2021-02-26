Suratı asık diye kız arkadaşını dövdü

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Cihangir’de yaşanan kadına yönelik şiddet olayında kız arkadaşını darp eden Erkan Bayandursun’un gerekçesi pes dedirtti. “Neden suratın asık” diyerek, 4 yıllık kız arkadaşını darp eden zanlı şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kız arkadaşına karşı daha önce de birkaç kez şiddet uyguladığı; mahkûm edildiği ve 11 Şubat 2021 tarihinde tahliye olduğu belirtildi.

Zanlının tahliye olduktan 12 gün sonra yeniden suç işlediği belirtilerek, cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Mahkemede konuşan zanlı ise “Daha önceki suçları işlediğimi kabul ediyorum ancak şimdi öne sürülen suçlamalar doğru değil. İftiraya uğradım” iddiasında bulundu.

Sürekli suç işliyor

Soruşturmayı yapan polis, 23 Şubat 2021 tarihinde, saat 18. 30 sıralarında Cihangir'de meydana gelen olayda zanlının, “neden suratın asık” diyerek tartıştığı kız arkadaşını darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşını boğazını sıkıp ittirdiğini aktardı. Şikâyetin 24 Şubat 2021 tarihinde yapıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Polis, darp edilen kadının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde doktor kontrolünden geçirildiğini, boynunda kızarıklık tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının kız arkadaşına karşı daha önce de şiddet suçu işlediğini, bu nedenle 2020 yılında mahkum edildiğini, 11 Şubat’ta tahliye olduğunu ve 23 Şubat’ta tekrar suç işlediğini açıkladı. Zanlının işlediği suçlardan 4 sabıkası bulunduğunu kaydeden polis, serbest kalması halinde aynı suçu tekrar işleme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

İftiraya uğradığını öne sürdü

Polisin ardından söz hakkı verilen Erkan Bayandursun iftiraya uğradığını iddia etti. Zanlı, “Daha önceki suçları işlediğimi kabul ediyorum ancak şimdi öne sürülen suçlamalar doğru değil. İftiraya uğradım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.