El birliğiyle çözülmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yi kabul etti. Görüşmede, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı projesi ele alındı.

Yapılan açıklamaya göre; Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının Başbakanlık görevinde bulunduğu dönemden beridir takip ettiği bir konu olduğunu söyledi. Gönyeli Belediye Başkanı Benli ile bu konuyu derinlemesine görüşmek istediğini ifade eden Tatar, projede sıkıntılar yaşandığını söyledi. Tatar, “Bu önemli projeye sahip çıkmalıyız” dedi.

Tamamlanma aşamasına gelinen projeyle ilgili Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve hükümetin sorumlulukları ve yapması gerekenler konusunda istişare etmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, el birliğiyle projenin tamamlanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

UKÜ heyetini kabul etti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomi ve sağlık alanlarında, siyaseten başarılarını sürdürebilmesinin öneminin altını çizdi ve sağlık yanında ekonomiyi de ayakta tutmak gerektiğini, bu manada üniversitelerin üstlendiği görevin fevkalade önemli olduğuna vurgu yaptı.

Emekli subaylarla istişare yaptı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının KKTC’de varoluş mücadelesini ileriye taşıyabilme hedefinde olduklarını belirterek, Kıbrıs’ın gerçeklerinin bilindiğini ve Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu kaydetti.

Güney’deki devletin Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kendisini dünyaya tanıtmasının Kıbrıslı Türklere yapılan en büyük haksızlık olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, BM’nin 1964 yılında aldığı 186 no’lu kararının yansımalarının hala Rum tarafının istismarı ve AB üyeliği ile devam ettiğine değinerek, “Bu da bize yapılan en büyük haksızlıktır. Bunu sürekli yabancı misyonlara ifade etmekteyim... Burada bir insan hakları ihlali vardır” dedi.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım Ant ise Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirterek, Cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını diledi.