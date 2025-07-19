KKTC’nin yasaları böyle

Kuzey ile Güney arasında ürün fiyatlarındaki uçurum kaçakçılığı tetikliyor. Bir zamanlar narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta limonun kilosu 180 liradan, Güney Kıbrıs’ta ise 2,68 euro yani 126 liradan satılıyor. Hal böyle olunca da güneyden gümrüksüz olarak ürün getiriliyor ve iç piyasaya sürülüyor. Polisin yaptığı operasyonlarda kaçakçılık yapanlar tespit edilirken, Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu üzerinde bir araçta gümrüğe beyan edilmemiş 2 bin 298 kilo limon ve 146 kilo salatalık ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki akşam saat 17.00 sıralarında, Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu’nun birincii kilometresi üzerinde, Beyarmudu Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan operasyonda, I.R.’nin (E-38) kullanımdaki araçta arama yapıldı. Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 2 bin 298 kilo limon ve 146 kilo salatalık bulunarak emare olarak alındı.