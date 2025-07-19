Polis Genel Müdürlüğü’nde (PGM) nakiller açıklandı.

PGM’den yapılan açıklamaya göre; 5 Polis Müdürü, 10 Polis Müdür Muavini, 7 Polis Başmüfettişi, bir Polis Müfettişi ve 2 Polis memurunun görev yerleri değiştirildi.

PGM açıklamasında, değişikliklerin teşkilat yapısını güçlendirme, görev dağılımını etkinleştirme ve hizmet kalitesini artırma amacı taşıdığı belirtildi.

Yer değiştiren Polis Müdürü ve Polis Müdür Muavinleri

1. Pol.Md. Vasvi Arkın PGM II. Yardımcılığı AR-GE’den ,PGM II. Yardımcılığı Denetleme Kuruluna

2. Pol.Md. İbrahim Ulusoy ,Trafik Müdürlüğü’nden ,Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne (Müdür)

3. Pol.Md. Cem Kayabaşı, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden ,Trafik Müdürlüğü’ne (Müdür)

4. Pol. Md. Hüseyin Kafa,Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nden, Adli Polis Müdürlüğü’ne (Müdür)

5. Pol. Md. Süleyman Akmercan,PGM II. Yardımcılığı Denetleme Kurulundan, İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne (Müdür)

6. Pol.Md. Mv Cemil Başkut, Girne Polis Müdürlüğü’nden ,Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne (Müdür Yardımcısı)

7. Pol.Md.Mv. Aslan Coşkun, Trafik Müdürlüğünden, PGM-II. Yardımcılığı Denetleme Kuruluna

8. Pol.Md. Mv. Ersin Niyazi Mertol,Girne Polis Müdürlüğü’nden, Girne Polis Müdürlüğü’ne (Müdür Yardımcısı)

9. Pol.Md. Mv. Osman Kayabaşı, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden, Polis Okulu Müdürlüğü’ne (Müdür Yardımcısı)

10. Pol.Md. Mv. Hakan Haksoy Adli Polis Müdürlüğü’nden, Adli Polis Müdürlüğü’ne (Müdür Yardımcısı)

11. Pol.Md. Mv. Mehmet Şençağ, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nden, Trafik Müdürlüğü’ne (Müdür Yardımcısı)

12. Pol. Md. Mv. Turgay Kırok, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nden, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne (Müdür Yardımcısı)

13. Pol.Md. Mv. Hüseyin Bora, Polis Okulu Müdürlüğü’nden, PGM II. Yardımcılığı AR-GE’ye

14. Pol.Md. Mv Cem Çalışkaner, İskele Polis Müdürlüğü’nden, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne (İdari Polis Amiri)

15. Pol.Md.Mv. Ediz Aytan, İdari Polis Müdürlüğü’nden, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne (Müdür Yardımcısı)