Yasaya aykırı  işlemler yapıldı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi dün Kamu İhale Yasası’na aykırı bir dizi işlem barındıran

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun 143/2024 Numaralı Elektronik Sayaç Alımı İhalesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre; Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi, rapor ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve Maliye Bakanlığı'ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşler verdi.

Denetim raporunda neler var

Kıb-Tek’in 143/2024 numaralı Elektronik Sayaç Alımı İhalesine ilişkin yapılan denetimde, Kamu İhale Yasası’na aykırı bir dizi uygulama tespit edildi.

Yasa gereği ilan ile ihale kapanışı arasında en az 35 iş günü olması gerekirken, bu sürenin yalnızca 22 iş günü olarak belirlendiği belirlendi.

Ayrıca, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından sunulan ihale dosyalarında, tahmini maliyetin belirlenmesine ilişkin hesap cetvelleri ile bazı önemli yönetim kurulu kararlarının eksik olduğu tespit edildi.

Yaklaşık maliyetin ise yazılı belgeler yerine şifahen yapılan görüşmelere dayandırılarak 5.096.200 Euro’dan 5.795.200 Euro’ya çıkarıldığı ve bu artışa dair hesap cetvellerinin dosyada yer almadığı görüldü. Bu durum, Kamu İhale Yasası’nın 44(1), 9 ve 19. maddelerine aykırı bulundu.

Teknik Değerlendirme Raporu ile Teknik Şartname arasında ifade uyuşmazlıkları olduğu ve bu durumun Kıb-Tek Genel Müdürü'nün görüşüyle çeliştiği de raporda yer aldı.

Öte yandan, MİK tarafından düzenlenen zorunlu belge kontrol formunda, Yasa’nın 64(A)(f) bendi uyarınca gerekli olan sertifika ve belgelerin yer almadığı da belirlendi.

Denetim sonuçları, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin ihlal edildiğini ortaya koydu.