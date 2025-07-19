Rahat durmuyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 2018 yılında adres sorma bahanesiyle bir apartmana girerek 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı girişiminde bulunan ve bu suçtan 5 yıl hapis cezası alan Ömür Emirsoylu, tahliye olduktan sonra yeniden suç işledi. Zanlının, Karaoğlanoğlu’nda 2025 yılı Haziran ve Temmuz aylarında iki ayrı şahsa ait eve girerek toplam 9 bin 100 ABD doları, 8 bin TL, 100 Sterlin, 2 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, bir kol saati ve çeşitli elektronik eşya çaldığı tespit edildi. Girne’de gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında zanlı, yönetimindeki kiralık araçta çalıntı eşyalar ve 2,5 gram uyuşturucu madde ile birlikte tespit edilerek CÖŞ ekipleri tarafından tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kiralık araçta çalıntı eşyalar bulundu

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polsis, zanlı Ömür Emirsoylu’nun ‘Mülke tecavüz’, ‘Geceleyin ev açma’, Uyuşturucu madde tasarrufu’, ‘İkametgahtan hırsızlık’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis , Emirsoylu’nun 8 ve 14 Temmuz tarihlerinde girdiği iki farklı şahsa ait evlerden, 8 bin TL, 100 Sterlin 9 bin 100 ABD doları, ikametgahlar içerisinde muhafaza edilen iki adet cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve kol saatini çaldığını kaydetti. Polis, zanlının CÖŞ ekipleri tarafından kontrol maksatlı yönetimindeki kiralık aracın aranması sonucu tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklandığı esnada tasarrufunda 2 buçuk gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdiklerini kaydederek yapılan sorgulamada uyuşturucuyu kimden aldığına dair polise beyanda bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, aranan emarelerin olduğunu belirterek zanlının işlediği suçları itiraf ettiğini kaydetti.

Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Dosyası kabarık

Ömür Emirsoylu, 2018 yılında Girne’de 7 yaşındaki bir kız çocuğunu apartmanın damına çıkarıp taciz ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve “çocuğu alıkoyma” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, cinsel istismar suçlamasıyla ilgili takipsizlik kararı vermiş, ancak çocuğu alıkoyma suçunun toplumda infial yarattığına dikkat çekmişti.

Emirsoylu, 2012’de hırsızlık suçundan 3 yıl hapse mahkum edilmiş, 2014’te ise Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı. 2024 yılında da hakkında uyuşturucu maddeyle ilgili ayrı bir dava sürecinin devam ettiği öğrenildi.

