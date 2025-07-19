Çalışanlar grevde

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Ada Kamu İşçileri Sendikası (Ada-Sen), uzun süredir devam eden lağım sularının bina içerisine girmesi sorunu gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi'nin İskele binasında grev yapıyor.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada söz konusu durumun çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekti.

Binanın olumsuz koşullar içerdiğini ve hizmet verilemeyeceğini belirten Atan, lağım sularının çalışanların ayaklarına kadar girdiğini ifade etti.

“Siyasetin parmağını soktuğu” her kurumun batmayla yüz yüze olduğunu savunan Atan, “Burada, sağlık açısından kabul edilemez bir ortam var. Müsteşar ile görüştük. Pazartesi’nden sonra çalışma yapılacak. 31 Temmuz’a kadar süre verdik. Ya başka bir binaya taşınılacak ya da bir adım atılmazsa süresiz grev başlatacağız.” ifadelerine yer verdi.

