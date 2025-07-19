20 Temmuz kutlanacak

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri timi SOLOTÜRK, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde Girne’de nefes kesen bir gösteri uçuşuna imza atacak. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final uçuşu, 20 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde gerçekleştirilecek.

Gösteri öncesinde iki hazırlık uçuşu planlandı. İlk olarak, 17 Temmuz Perşembe günü saat 11.30’da çevre tanıma uçuşu yapılacak. Ardından, 18 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de prova uçuşu gerçekleştirilecek. Her iki uçuş da gösterinin yapılacağı nokta olan Atatürk Anıtı üzerinde icra edilecek.

SOLOTÜRK’ün yüksek hassasiyetli manevralarla dolu gösterisinin büyük bir ilgiyle izlenmesi bekleniyor. Etkinliklerin tamamı halka açık olacak.

Öte yandan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

GKK Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, 20 Temmuz 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demir yerinde halkın ziyaretine açılacak.

TCG Bandırma Gemisi’ne ziyaret Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtasıyla sağlanacak.

