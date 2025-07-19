41 metre sürükledi

Ömer KADİROĞLU

Trafik kazaları ülkenin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Girne, Karaoğlanoğlu bölgesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 285 promil alkol tesiri altında olduğu halde araç kullanan Mert Ölmez, motosiklet sürücüsüne felaketi yaşattı.

Yönetimindeki araçla, karşı istikametten gelen motosikletliye çarparak 41 metre sürükleyen Mert Ölmez, mahkeme emriyle tutuklandı. Talihsiz motosiklet sürücüsünün beyin kanaması geçirerek, yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Kazanın detayları aktarıldı

Mahkemede kazanın detaylarını açıklanırken, soruşturmayı yapan polis olguları aktardı. Polis, kazanın 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Şehit Süleyman Recep Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, ZJ 181 plakalı salon aracı 285 miligram alkollü içki tesiri altında kullanan Mert Ölmez’in (E-32), Şehit Süleyman Recep Sokak üzerinde güney istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, yolun sağına geçtiğini açıkladı. Polis, zanlının bu esnada karşı istikametten gelen Semih Çaylak’ın (E-32) yönetimindeki LV 110 plakalı motosikletle çarpıştığını belirtti. Polis, çarpışmasının etkisiyle 41 metre sürüklenen ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Semih Çaylak’ın, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Polis, yaralının tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındığını açıkladı.

Beyin kanaması geçirdi

Motosiklet sürücüsünün beyin kanaması geçirdiğini, burun, elmacık kemiğinin kırıldığını kaydeden polis, yoğun bakıma kaldırıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini motosiklet sürücüsünün yoğun bakımda olduğuna işaret ederek polisin soruşturmasını salimen yürütebilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.