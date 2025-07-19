657 milyon Euro ödenecek



Avrupa Birliği’nin (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kabloyla elektrik bağlantısı kurulması olarak bilinen Great Sea Interconnector (GSI) projesi hakkında açıklamada bulundu.

Haravgi gazetelerde yer alan habere göre, Great Sea Interconnector (GSI) projesinin AB’nin enerji güvenliğiyle ilgili geniş planlamasına dahil olduğunu ifade eden Jorgensen, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki bağlantıyı Avrupa açısından stratejik açıdan oldukça önemli bir proje olarak tanımladı.

Avrupa Komisyonu’nun projenin hayata geçirilmesinin sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade eden Jorgensen, Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla “Kathimerini.gr”ye verdiği demeçte, projenin elektrik bağlantılarını güçlendirdiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırdığını ve AB için öncelik teşkil eden bir şey olan elektrik fiyatlarının düşmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Avrupa Komisyonu’nun GSI projesinin Güney Kıbrıs-Girit bacağıyla ilgili 657 milyon Euro finansman sağladığını da anımsatan Jorgensen, Avrupa Komisyonu’nun projeye dahil olan ülkeler ve kurumlarla iş birliği yaptığını ve bunlara teknik aynı zamanda kurumsal destek sağladığını ifade etti.

Türkiye’nin projeyle ilgili müdahalelerine ilişkin endişelerle alakalı bir soruya karşılık ise Jorgensen, Avrupa Komisyonu’nun projenin tamamlanmasına tam anlamıyla bağlı olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın rolünü de vurgulayan Jorgensen, projenin Güney Kıbrıs’ın enerji konusundaki izolasyonunun sona ermesi açısından önemli olduğunu ekledi

