‘Ankara ile doğrudan iletişim’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirilen Kıbrıs toplantıları çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı ikili temaslar Rum basınında geniş yer aldı.

Politis gazetesi, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in görüşmeyle ilgili yazılı açıklamasına yer verdi.

Letimbiotis Hristodulidis’in görüşmede Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü müzakerelerin 2017 yılında kaldığı noktadan yeniden başlamasına hazır olduğunu ifade ettiğini, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin "mihenk taşını" olduğunu savunduğu BM çerçevesi ile BM Güvenlik Konseyi kararlarına olan bağlılığını vurguladığını belirtti.

Haravgi gazetesi “TRHaber” isimli internet sitesine dayandırdığı haberinde görüşmede Kıbrıs sorunuyla Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığı ışığında AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığını belirtti. Haberde görüşmenin içeriğiyle ilgili daha fazla ayrıntının bilinmediği ifade edildi.

Politis gazetesi ise Rum tarafının verdiği bilgilere göre görüşmenin, Türkiye’nin Avrupa konularında ilerleme yaşanmasına dair ilgisi dolayısıyla önemli olduğunu öne sürdü. Gazeyte “Elde edinilen bilgilerin” Fidan’ın Nikos Hristodulidis’e, Ankara’nın Avrupa-Türk meselelerinde çözüm sağlanmasına dair özel ilgisini ifade ettiği yönünde olduğunu ileri sürdü. Gazete, Hristodulidis’in ise Fidan’a, Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi ve Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi önkoşuluyla, Güney Kıbrıs’ın Avrupa-Türk meselelerinde olumlu gelişmeler yaşanmasından yana olduğunu ifade ettiğini iletti. Gazete Hristodulidis ile Fidan’ın, konuların pratik bir şekilde ele alınmasıyla ilgili detaylara girmediğini de yazdı.

Rum Yönetimi ile Ankara arasında doğrudan bir iletişim kurulmasının olumlu addedildiğini belirten gazete ancak “diplomatik kaynakların” bu yönde konuşulanlarla ilgili bir gösterge bulunmadığına işaret ettiğini kaydetti.

