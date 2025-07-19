Verilen sözler tutuldu

Başbakan Ünal Üstel, İskele Kaza Tapu Amirliği Yeni Hizmet Binası’nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada hükümetin icraatlarına değindi:

Üstel, ekonomide de istikrar sağlandığı için gelişen ülkede her geçen gün hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu ihtiyaca cevap vermek için yeni hizmet binasının temelinin atıldığını söyledi. Başbakan Üstel, “Hükümet olarak göreve geldiğimiz günden beri ne söylediysek birer birer yapıyoruz” dedi.

İskele Kaza Tapu Amirliği Yeni Hizmet Binası’nın temeli törenle atıldı. Törene Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Yasemi Öztürk, Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bazı bürokratlar, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun mesajı okundu. . Sadıkoğlu mesajında, yeni hizmet binasının bölge için önemli ve anlamlı bir yatırım olduğunu kaydetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören konuşmalarla devam etti. Ardından protokolün katılımıyla butona basılarak, binanın temeli atıldı.

Üstel: Yarım kalan projeler tamamlandı

Başbakan Ünal Üstel, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, güzel bir olaya şahitlik ettiklerini belirtti.

Üstel, hükümete geldikleri gün halka, siyasi istikrarı sağlayacaklarını ve istikrarsızlık yüzünden yarım kalan, halkın ihtiyaç duyduğu projelere öncelik vereceklerini söylediklerini kaydetti.

İstikrarsızlık nedeniyle yapılamayan yasaları yapacakları ve reformları birer birer hayata geçirecekleri sözünü de hatırlatan Üstel, “Kısacık hükümet dönemimizde neler yaptığımızı hep birlikte gördük” dedi. 2012-2013 yıllarından kalan tüm projeleri bitirdiklerini dile getiren Üstel, o dönemden tek kalan İskele-Boğaz Yolunu da ilerleyen günlerde bir noktaya getirip, bitireceklerini söyledi.

Ne söylediysek birer birer yapıyoruz

İskele bölgesinin geliştiğini ifade eden Başbakan Üstel, ekonomide de istikrar sağlandığı için gelişen ülkede her geçen gün hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu ihtiyaca cevap vermek için yeni hizmet binasının temelinin atıldığını kaydetti. Başbakan Üstel, “Hükümet olarak göreve geldiğimiz günden beri ne söylediysek birer birer yapıyoruz” dedi.

Devletin, hem iş insanlarıyla, hem de yerel idarelerle iş birliği içerisinde “rozetine bakmaksızın” yatırımlar yaptığının altını çizen Üstel, gelişen İskele bölgesine yatırımların artması için hükümet olarak her türlü fedakarlığı yapacaklarını vurguladı. Üstel, bu yıl sonuna kadar İskele’ye yeni bir tapu binası kazandıracaklarını ve halkı çağdaş bir binayla buluşturacaklarını kaydetti.

Eksik olan hizmetlerin halkın ayağına gelmesi için hükümetin çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Üstel, Tapu Dairesi yeni binaya taşındıktan sonra mevcut binanın boşalacağına işaret ederek, eksik olan İskan Dairesi’nin İskele’de açılması için ilgili bakanı görevlendirdi.

Başbakan Üstel konuşmasının sonunda, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oğuz: İstikrar varsa, hizmet vardır

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da konuşmasında, istikrarın hizmete dönüştüğünü vurguladı.

İskele’nin inşaat sektöründe önemli bir merkez haline geldiğini belirten Oğuz, yeni hizmet binasının bu ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Projenin, özel sektörle iş birliği içinde hayata geçirildiğini belirten Oğuz, tapu otomasyon sisteminin de yakında daha modern hale geleceğini açıkladı.

Arıcı: Tapu hizmetleri daha sağlıklı ve teknolojik olacak

Tapu Dairesi Müdürü Firdevs Arıcı, binanın yalnızca fiziksel bir yapı değil, vatandaşın hizmet aldığı yaşayan bir alan olduğunu söyledi.

Yeni binanın, teşkilat yasasında yapılan değişikliklerle birlikte daha etkili hizmet sunacağını ifade etti.

Gürcafer: Engellemelerle değil, yapıcı yaklaşımla ilerlemeliyiz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise projelere siyaset karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, sonuç odaklı çalışmanın önemine değindi.

İskele’deki atık su arıtma tesisi projesinin siyasi rant uğruna sekteye uğradığını söyledi.

Aykent: Yeni bina modern ve ferah olacak

Proje Müdürü Mete Aykent, yeni hizmet binasının 707 metrekare kapalı alana sahip olacağını ve geniş otopark ile çevre düzenlemesinin planlandığını aktardı.

Binanın, çağdaş ve güvenli hizmet sunacak bir vizyonu yansıttığını ifade etti.

